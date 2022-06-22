甲一籃球｜惠龍兒偕楊和投灣區翼龍征東超　老牌球會南華疫下來季改組青春班 (15:56)

甲一籃球聯賽自1月起因疫情再度停擺，計劃下月19日復賽，南華今早在社交網交代近况，除了表示主教練Mensur Bajramovic已離隊，亦表示領隊洪游奕將在季後離隊。球員方面，余理洋將在今季兼任教練，惠龍兒及楊和將會離隊。南華補充道，早在兩季之前，球隊已告知球員兼達共識，洪游奕只會多領軍兩季至今季止，球隊來季會以年輕球員為主力。

新軍灣區翼龍下午隨即公布首季球員名單，惠龍兒及楊和榜上有名，同時有曾征戰多季甲一球員的伊榮、NCAA球員林爵華、CBA舊將宋建驊、鄭祺龍、喬文瀚、中國NBL球員宋建驊，以及中國三人籃球集訓隊張志源。球隊將赴菲律賓出戰9月展開的PBA委員盃，再於10月出戰東超首個主客場泛區域賽季，與日、韓、菲、台等勁旅爭冠。

南華為本地籃壇著名球隊，去年底贏得高級組銀牌冠軍，在2016至2019年共4個球季橫掃3季甲一總冠軍。

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