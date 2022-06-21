轉會︱沙迪奧文尼抵德國體測　首披拜仁訓練服為球迷簽名 (22:35)

英國天空體育報道，文尼乘坐私人飛機於德國當地時間周二早上11時抵達慕尼黑機場，隨即前往醫院接受體測。拜仁慕尼黑最快明日召開記者會，正式公布文尼由利物浦加盟。據此前報道，這名30歲塞內加爾隊球星將簽約3年，基本轉會費為3200萬歐元，連浮動條款最高可達4100萬歐元（約3.38億港元）。社交網已廣傳文尼穿上拜仁訓練服，在醫院門外為球迷簽名，亦是這名球星首次穿上應屆德甲冠軍的服飾。

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