跨性別｜國際泳聯禁令掀連鎖效應　國際欖球聯盟禁變性球員　世界田徑總會欲效法 (21:47)

國際欖球聯盟（IRL）發聲明，表示為了平衡每個持份者的權益，暫時禁止從男性轉為女性的球員參戰女子國際賽，直至聯盟就相關議題完成研究報告。聯盟亦補充，將與旗下女子欖球聯賽世界盃的8支決賽隊伍合作，為2023年變性女球員政策取得數據。

世界田徑總會主席高爾接受英國廣播公司訪問，亦表明有意效法FINA，他說：「以體育項目的利益修訂政策，是國際聯會應做的事。我們相信科學，會繼續研究不同數據，再於年底開會檢討政策。」

不過，各個體育國際機構的禁令，繼續引起性別平權者批評。屢就性別及社會議題發聲的美國女子足球隊隊長韋冰露，昨接受《泰晤士報》訪問時說：「他們的決定殘酷且令人反感，若說變性女運動員壟斷賽事，奪走其他人的獎金和獎項，請給我證據。」

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