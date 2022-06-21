亞洲盃︱韓國及澳洲證有意承辦決賽周　港足周六為出線祝捷與民同樂 (19:21)

足總表示，將於周六下午3至4時在V WALK商場中庭舉行晉身亞洲盃決賽周慶祝活動，與市民分享喜悅，暫定首批返港的7名港足代表都會出席，包括黃威、羅梓駿、鞠盈智、簡嘉亨、劉學銘、余在言及杜馬思。

亞洲盃決賽周預定明夏舉行，在原定主辦國中國因疫情棄辦後，韓國足總昨證實將於下周四承辦截標日之前，向亞洲足協提交申辦意向書，爭取繼1960年後再辦這大賽決賽周，「韓國隊連續10屆取得世界盃決賽周席位，但很長時間沒主辦過亞洲盃及奪冠，因此我們決定爭取承辦今屆亞洲盃，從而提升韓國足球的國際形象及振興國內經濟」。

其餘3個承辦熱門國家為日本、澳洲及卡塔爾。若卡塔爾接手，為遷就年底世界盃，亞洲盃決賽周將順延至2024年1月舉行。澳洲足總發言人今日則證實，正在考慮承辦今屆亞洲盃。不過，澳洲將於明年7月底至8月底與新西蘭合辦女子世界盃，外媒質疑澳洲明夏能否同時舉行兩項足球大賽。

另邊廂，香港女足今午起程到新加坡，應邀於周四及下周日與新加坡女足友賽，合演兩場國際A級賽，球隊下周一返港。

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