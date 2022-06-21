世界盃｜傑斯官非纏身　棄威爾斯隊帥印　韋巴斯續戰俄超遭波蘭足總放棄 (18:17)

傑斯被控對前女友造成身體傷害及施予強迫行為，另涉襲擊前女友胞妹。他否認全部控罪，惟案件因法庭檔期排滿，審訊由本年1月延至8月展開。自被捕後未再領軍的他在聲明表示，雖對法律程序充滿信心，但因應審訊延誤決定辭任，「不想國家隊的世界盃備戰因此案受影響、不穩定及受危害」。

傑斯又說，對未能帶領球隊相隔64年再戰世界盃感到失落，並感謝威爾斯足總協助度過難關，承諾他日定會重執教鞭，「我打算在未來恢復執教生涯，期望在看台上與球迷一同欣賞威爾斯隊的比賽」。威爾斯足總回應傑斯請辭稱，認同對方所做決定，「這符合威爾斯足球的最佳利益」。

此外，波蘭足總宣布，32歲後衛韋巴斯已獲教練告知，不會在9月的集訓及世界盃決賽周被國家隊徵召，疑不滿對方決定續戰俄超。韋巴斯自2017年起效力莫斯科火車頭，本月落實改投同市球隊斯巴達。

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