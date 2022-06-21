NBA｜勇士三藩市中心勝利巡遊　逾10萬人夾道歡迎　湯臣「蝦碌」放笑彈 (17:29)

勇士上周於NBA總決賽以場數4：2擊敗波士頓塞爾特人，取得隊史第7座總冠軍，亦是近8年第4座錦標。球隊在香港時間今晨於當地舉行勝利巡遊，乘搭開篷巴士在市中心與球迷同歡。據美媒報道，雖然巡遊及慶祝活動因疫情「縮水」，遊行路線僅於當地的市場大街進行，全長約2.3公里，但仍吸引逾10萬人在附近夾道歡迎。

主將「咖喱仔」史堤芬居里、基利湯臣及祖利蒙特格連等，不時下車走到人群與民同樂，格連更一度走入雪糕店買雪糕上車，基利湯臣更是連環發放笑彈，先是乘坐私人遊艇到市中心準備出席活動時，被強風吹走奪冠cap帽，改為戴上船長帽現身，其後在巡遊期間下車後又突然失平衡向前衝，撞跌一名女球迷，幸對方無大礙。他之後心情繼續亢奮，即場跳舞扮米高積遜，場面惹笑。

此外，「咖喱仔」受訪時首次開腔，承認有意出戰2024年巴黎奧運，與目前兼任美國男籃主帥的勇士教頭卡爾並肩爭金，一圓自己的奧運金牌夢。他亦表示季前未有預期球隊有力爭冠，認為這是球隊上下付出無比努力的成果。

勇士主帥卡爾則透露，奪冠後獲恩師普波域治及美國前總統奧巴馬祝賀，令他感到鼓舞，又感激球迷的熱情，稱「能坐在這兒享受遊行，感受整個灣區的愛，真的太不可思議了」。格連亦有感而發，向一起征戰多年的隊友致意，「這次奪冠之旅最讓人感動的，是那些和我們一起經歷風雨的人，我真的很喜歡這團隊」。

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