游泳世界賽｜歐鎧淳一日雙賽未能晉級　混合接力名列13緣盡決賽 (16:58)

歐鎧淳於女子50米背泳初賽第3組登場，這名30歲港將游出28.70秒，比自己保持的港績（27.98秒）慢0.72秒，並以小組第8名觸池，美國隊泳手包辦同組頭2，當中包括日前贏得100米背泳金牌的妮根史密夫。歐鎧淳總成績排第22位，僅0.23秒之差失落以頭16名晉級準決賽的資格。

歐鎧淳在1小時後伙港隊隊友Adam Chillingworth、林昭光和鄭莉梅出戰男女4x100米混合泳接力初賽，眾人合力游出3分54.28秒得小組首名，惟總成績位列第13，無緣決賽；另一港將何甄陶則棄戰同日的男子100米自由泳初賽。

至於意大利隊的施干今晨在男子100米背泳決賽游出51.60秒，力壓美籍名將賴恩梅菲奪冠，並以0.25秒之差刷新後者在2016年做出的世界紀錄。美國隊星將莉迪姬在女子1500米自由泳決賽未受考驗，以15分30.15秒稱后，贏得個人歷來第17面長池世界賽金牌。

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