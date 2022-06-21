轉會︱拉芬夏比洛尼對巴塞失耐性　傳本周投阿仙奴　韋斯咸2.9億簽摩洛哥後衛 (11:29)

拉芬夏比洛尼早於3月已傳出獲巴塞隆拿青睞的消息，惟3個月過去，該財政問題嚴重的西甲球會，因法國隊翼鋒奧士文尼迪比尼仍未落實離隊，令巴塞收購比洛尼的交易遲遲未能一錘定音，更令這名25歲巴西國腳對巴塞失去耐性，勢於本周轉投阿仙奴懷抱，成為兵工廠第4個新兵。另外3名新力軍是巴西籍前鋒馬昆奴斯、葡萄牙籍中場法比奧韋拉及美國隊門將馬特端納。

另外，馬特端納剛於美國時間星期日，為美職主隊新英倫革命踢告別戰，賽後球迷要求他簽名留念，但當他發現其中一人身穿熱刺球衣後，便予以拒絕，因此獲阿仙奴球迷稱讚是「傳奇」。另一倫敦球會韋斯咸則實以3000萬鎊（約2.9億港元），收購法甲球會雷恩的摩洛哥國腳後衛阿古特。

英超以外，意甲的國際米蘭行政總裁馬路達證實，羅馬中場米希達利恩和上月離開阿積士的門將奧拿拿，將於未來數天內加盟，而阿特蘭大以2100萬歐元（約1.74億港元）買入祖雲達斯的土耳其隊後衛美列迪美羅。協助德國隊奪得2014年世界盃冠軍的30歲進攻中場馬里奧葛斯，則傳以400萬歐元（約3310萬港元）的廉價，由荷甲球隊燕豪芬轉投德國的法蘭克福。

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