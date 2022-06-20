高球｜費斯柏歷克揚威美國公開賽　烏克蘭籍前女友談戰亂經歷造就突破 (19:43)

費斯柏歷克於壓軸一輪打出低標準兩桿的68桿，加上首天及第3輪亦以低兩桿完成單輪賽事，最終以274桿的總桿數完成4天賽事，以1壓優勢力壓東道主球手兼世界一哥舒費拿，首奪大滿貫冠軍，世界排名亦升上個人新高第10位。費斯柏歷克過去於大滿貫的最佳成績，是今年於PGA球員錦標賽名列第5，如今成為英國9年來首名美國公開賽冠軍。

費斯柏歷克將袋走315萬美元（約2473萬港元）冠軍獎金，但更令他興奮的是夢想成真，他說：「這就像童年夢想成真一樣，我為此努力了很長時間，有時亦為自己的耐性自豪。」

他近日受訪時，又憶述烏克蘭籍前女友是他突破的關鍵，「她對我訴說家鄉的戰亂情况，包括叔叔收拾行裝準備上戰場。當時我正在球場練習，於是下定決心為擁有的一切感恩，不再為能否取勝而擔心」。

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