游泳世界賽｜何詩蓓宣布棄戰今屆賽事　腳傷無礙惟未復佳態 (14:58)

何詩蓓在社交網公布，不會出戰今午展開的200米自由泳，亦無法出戰兩天後展開的100米自由泳，她說：「世界賽是頂級的賽事，我希望可以發揮最佳水準，但可惜我未達到這個水平。年初接受隔離，其後又弄傷足踝，要復康及復操，是很大的挑戰，所以自覺仍未是比賽的最佳時候。」這名東京奧運兩銀得主表示作為精英運動員，需懂得照顧自己的身體，因此決定先休息一下，以準備長遠目標，並祝願其他泳手本周一切順利。

香港游泳總會中午公布，何詩蓓因早前的傷患未完全康復，經醫療專家及教練團隊商議後，決定退出今午展開的女子200米自由泳初賽，原本仍表示她會視乎康復進度，才決定會否在周三出戰100米自由泳。

何詩蓓去夏於東奧連奪100米及200米自由泳銀牌，並打破兩項亞洲紀錄，其後再連破兩項短池世界紀錄兼奪金，被視為長池世界賽獎牌大熱。她上月原定出戰摩納哥賽，但賽前表示在陸上訓練時拗柴，最終養傷至今。其海外教練上月底表示，徒弟仍要戴護具。

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