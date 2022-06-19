電競｜一眉加盟北美電競勁旅　網民憂礙湖人備戰新季促復操 (22:49)

「一眉」昨在社交網宣布加盟FaZe Clan，將代表旗下的Nuke Squad在射擊遊戲《Call of Duty》上陣，並手持刻有隊徽的頸鏈拍照。「一眉」早前稱自4月休季後便未曾打籃球，言論一出遭球迷質疑能否在新季帶領湖人重返正軌，但獲隊友勒邦占士開腔護航。今次高調宣布踏足電競界，部分網民擔心「一眉」是否為退役鋪路，並建議對方應把握時間訓練。

同樣進軍電競界的，尚有曾效力皇家馬德里及阿仙奴的球星奧斯爾。這名33歲費倫巴治中場因紀律問題遭球會雪藏，尚餘兩年合約下前途未明。其經理人日前受訪時透露，奧斯爾將投入更多時間在電競事業，並有望轉型為職業選手。

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