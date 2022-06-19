游泳｜歐鎧淳長池世界賽100米背無緣晉級　聶芷彥1500米自締個人最佳 (18:10)

港隊今日共派兩男兩女參賽，近半年在澳洲集訓的歐鎧淳，在女子100米背泳初賽第3組率先出場，她在僅花29.21秒完成頭50米，在同組10人中屬第3快，惟轉池後遭對手從後追趕，最終她游出1分01.62秒，比自己保持的港績慢1.62秒。歐鎧淳最終在小組排第7、總成績第21位，無緣以頭16名晉級準決賽。她在周二（21日）將轉戰女子50米背泳。

聶芷彥在女子1500米自由泳則刷新個人最佳成績，她在初賽第1組以17分15.64秒完成賽事，惟跟何南慧保持的港績（16分51.05秒）仍有距離，其總成績排第23位無緣晉級；而美國隊星將莉迪姬15分47.02秒排首名闖決賽。

男將方面，劉紹宇在男子100米背泳初賽游出57.06秒，總成績排第35位，卓銘浩於男子200米自由泳游出1分51.06秒排第42位，雙雙於初賽止步。

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