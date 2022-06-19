足球｜FIFA報告：歐國盃非洲盃逾半球員遭網絡欺凌　恐同種族歧視佔多數 (17:17)

有關研究使用人工智能，在社交網追蹤超過40萬篇於2020歐國盃及2021年非洲盃4強及決賽期間，發表的相關帖文及回應，結果顯示超過55%參賽球員在賽前、比賽時或賽後曾遭網絡欺凌，言論內容主要有兩項，分別為同性戀恐懼佔40%，以及種族歧視佔38%，大部分欺凌言論均來自該球員所屬國家的球迷，來自英國佔38%，埃及佔18%，兩隊同樣在決賽落敗。

報告指出，去夏歐洲國家盃決賽，英格蘭隊3名黑人球員拉舒福特、查頓辛祖及布卡約沙卡在互射12碼射失，以及今年初的非洲盃決賽，埃及隊在互射12碼不敵塞內加爾隊後，一名後備入替的宴客球員，同樣在賽後成為網民攻擊對象。其中一名年輕球迷因在Twitter以種族歧視辱罵「福仔」，結果被判入獄6周。

距離年底卡塔爾世界盃決賽周開鑼還有5個月，FIFA強調會跟球員協會FIFPro聯手合作，實施保護球員免遭受網絡欺凌的計劃，包括定期檢視社交網帳戶，一旦識別發現仇恨言論，就將其阻截或隱藏，避免被針對的球員帳號及其追蹤者看到有關內容，以及同時在賽事期間，向球員提供教育及心理健康支援服務。FIFA會長恩范天奴表示，FIFA職責需保護球壇，「球員在球場上的表現為球迷帶來歡樂的根源，但很不幸有趨勢顯示在社交網愈來愈多惡意批評球員、教練和球證，這是不能接受」。

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