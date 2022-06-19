體操｜石偉雄安全為由棄「李世光跳」　亞洲賽得梗頸四　為隊友吳家祺表現感動　 (16:04)

在預賽以次名晉級的石偉雄，決賽第一跳的動作為難度分5.60的向前空翻兩周加轉180，惟落地時稍為不穩，而他在第二跳則以難度分4.80的塚原後直體加轉720應戰，總平均分得14.267分。

日本隊的Tachibana Shiga及韓國隊的金漢率同得14.417分，結果石偉雄僅以0.15分之差得第4名，無緣獎牌，金牌則由菲律賓選手Carlos Yulo奪得。另一港將吳家祺則獲平均13.817分，以第7名完成賽事。

石偉雄賽後在社交平台表示，自己近半年來的身體狀况並不理想，除了在2月底的世界盃德國站確診，後肌跟腱又出現問題，近兩個月在波蘭集訓期間盡力恢復，他說：「後肌跟腱有問題，一直都跑唔到，但因為亞洲賽所以我不能停下來，就算現時仍有影響到，我都繼續。」他續指，今次因為安全問題而放棄用「李世光跳」，並會繼續備戰10月底在英國利物浦舉行的世界賽。

石偉雄不忘鼓勵隊友吳家祺，後者在亞洲賽首次躋身決賽並得第7，往後定必有力爭奪獎牌，「真的很感動，香港體操隊，終於多一個運動員，在國際賽具備競爭力。雖然有少少失誤，但這個失誤證明他可以再加難度，我為你感到自豪」。

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