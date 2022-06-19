英超︱曼聯新CEO與示威球迷對談 認過去浪費增兵資金 確認兩泄密來源已離隊 (12:20)

約20名英國曼聯球迷近日計劃到李察阿諾特的住所門口，發起抗議格拉沙家族的活動，這名51歲「紅魔」英籍行政總裁得悉後約見球迷到酒吧詳談。對於曼聯上季只排英超第6位，阿諾特承認感失望，稱球會已作一定人事變動後正尋求改變，「去年真是噩夢般一年。過去10年我們在球員身上花費超過10億鎊，比其他歐洲任何一間球會都要多，對於目前我們所處的位置，我真的一點都不高興，我們沒有很好運用到這筆巨額」。他續道，早已為領隊坦夏格及體育總監穆達夫準備好增兵資金，預算2億鎊，透露穆達夫已為羅致巴塞隆拿中場法蘭基迪莊而日以繼夜工作和談判，「我們不會讓目標溜走」，又提及未來將花費2.5億鎊興建新訓練場，當下需要吸引更多投資者，「攻擊贊助商和投資者都是在損害球會，如果你們愛曼聯，這樣做（示威）就不是在幫助曼聯」。

此外，李察阿諾特亦透露，球隊更衣室有兩個泄密消息的來源經已離隊，但未有提及是球員還是職員。今夏約滿離隊有6名球員，包括保羅普巴、連格、卡雲尼、桑馬達、轉投羅馬的尼曼查馬迪及掛靴的門將李爾格蘭。

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