英超︱普巴紀錄片上映揭與摩連奴不和起因 稱欲證明曼聯做錯決定 (20:37)

這場首映禮有不少名人或球星捧場，包括碧咸次子羅密歐、保羅戴巴拿、馬度迪及韋斯頓麥堅尼等前或現役祖雲達斯球星。普巴近季與曼聯在續約一事多次周旋，最終未能達成共識再度分手收場。由串流平台亞馬遜拍攝的紀錄片《Pogmentary》披露這名法國隊球星拒絕續約原因，片中提到曼聯去夏起至少開出兩份新約，但普巴認為續約出手太低，沒有誠意及為時已晚，更稱：「我想向曼聯證明，他們沒有立即為我提供新約是個錯誤決定，並向其他球會展示曼聯這個決定是錯誤。」

此外，片段亦提及已故經理人拉奧拿談及在普巴首次自由身離隊時，曾與費格遜爭執，還有普巴第二度加盟紅魔後，因一次到邁阿密養傷被前帥摩連奴質疑在度假，成為二人關係決裂的起因，後來更在操練起衝突，而摩連奴最終因戰績不佳在2018年12月被炒。據報普巴下一站大熱仍是重返祖雲達斯，將簽約4年，強勢回歸意甲。

另邊廂，英國《衛報》報道，曼聯就求購巴塞隆拿中場法蘭基迪莊一事，由轉會費6000萬歐元再加1000萬歐元獎金條款，加碼1000萬歐元至7000萬歐元（約5.76億港元）再加浮動條款，但離巴塞要求的8500萬歐元轉會費仍有一段距離。但西班牙傳媒稱，由於迪莊在巴塞薪酬過高，仍是較大機會離隊。

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