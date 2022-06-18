英超︱利物浦接受拜仁第3次報價出售文尼 6年紅軍生涯贏盡6大錦標 (18:10)

利物浦過去一個月曾兩度拒絕拜仁慕尼黑的出價，因離其心理價位5000萬歐元（約4.12億港元）相差甚遠。英國《BBC》（英國廣播公司）報道，在拜仁第3次出價加碼，轉會費加至總值4100萬歐元後，紅軍終同意將明年約滿的文尼出售。這支德甲冠軍將先付3200萬歐元，另再加600萬歐元視乎上陣次數的條款，以及300萬歐元球隊及個人成就浮動條款，跟利物浦起初要求的轉會費最終相差900萬歐元。拜仁體育總監沙利咸美錫亦確認，文尼即將加盟。

利物浦於周三以破球會紀錄的1億歐元（約8.23億港元）轉會費連浮動條款，從賓菲加簽入22歲烏拉圭隊射手達雲紐尼斯，已為上月底歐聯決賽後盛傳有意離隊的文尼做準備。這名30歲塞內加爾前鋒於2016年夏天由修咸頓加盟利物浦，轉會費達3400萬鎊（約3.28億港元），6季以來共上陣269場入120球及貢獻38次助攻，包括在英超上陣196場入90球，協助紅軍贏盡6大錦標，包括英超等本土三項錦標、歐聯、歐洲超級盃及世冠盃各一次。文尼與穆罕默德沙拿及羅拔圖法明奴，於2017年起組成聞風喪膽的「埃及文明」三叉戟，除了榮獲2016/17年紅軍季度最佳球員，在2018/19年球季與隊友沙拿及前阿仙奴前鋒奧巴美揚，以22球並列成該季英超神射手；上季踏入30歲的他，在各項賽事上陣51場入23球。此外，文尼亦是「晏菲路福星」，過去56次在主場晏菲路球場取得入球的賽事均不敗，為52勝4和，球會史上只有名宿奇雲基謹的64場，比其主場入球不敗紀錄更長。

不過，隨着法明奴淡出正選，加上文尼即將離隊，同時路爾斯戴亞斯及迪亞高祖達冒起，以及簽入達雲紐尼斯後，意味「埃及文明」組合拆伙之餘，下季利物浦的鋒線陣容亦將步入新時代。

據報日前在家鄉與一眾塞內加爾名宿踢泥地場友賽的文尼，預計周二接受體測，簽約拜仁3年，成為這支德甲班霸繼阿積士雙星馬沙拉奧及賴恩格雲貝治後，今夏第3名新兵，預計將取代盛傳欲轉投巴塞隆拿、王牌射手羅拔利雲度夫斯基的入球重任。對於文尼離隊在即，利物浦名宿加歷查在社交網發文感不捨，形容對方是「這個年代我最喜歡的利物浦球員」，他說：「他甚少缺陣、持續高水平表現、永不受傷，無數的獎盃及入球，真正的利物浦傳奇。多謝你，沙迪奧。」

文尼在利物浦生涯數據及成就

上陣數據（2016-22年）：6季上陣269場入120球入38次助攻（英超196場入90球、歐聯55場入24球）

6大錦標：1次英超（2019/20年）、1次歐聯（2018/19年）、1次足總盃（2021/22年）、1次聯賽盃（2021/22年）、1次世冠盃（2019年）、1次歐洲超級盃（2019年）

個人榮譽：1次英超金靴獎（2018/19年）、1次利物浦季度最佳球員（2016/17年）、4次入選英超年度最佳陣容（2016/17、2018/19、2019/20、2021/22年）、3次英超每月最佳球員（2017年8月、2019年3月、2019年11月）、1次歐洲年度最佳陣容（2019年）、1次歐聯季度最佳陣容（2018/19年）

入球紀錄：

‧逢在主場晏菲路球場入球的賽事均不敗，56場52勝4和，球會史上只有名宿奇雲基謹的64場，比文尼的主場入球不敗紀錄更長

‧1次連中三元（2018年2月歐聯16強首回合作客5：0波圖）

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