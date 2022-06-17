俄烏局勢｜俄前國腳反對入侵烏克蘭　預言被捕或被殺　因愛祖國拒離開 (22:18)

俄羅斯於2月24日展開侵略烏克蘭行動，初期國內曾出現反對聲音，惟在俄羅斯政府頒布法令，指任何人涉及關於俄軍的虛假消息，包括使用「戰爭」或「入侵」來描述與烏克蘭的衝突事件，一經定罪，最高可判處15年監禁，遂使全國幾噤若寒蟬，但38歲的丹尼素夫仍挺身而出，在接受YouTube channel Nobel的訪問中說：「我認為事件就是一場災難，豈止震驚，而是可怕極了。我渴望和平。」他又透露曾致函俄羅斯總統普京，其中提及「我準備跪在你面前」，以乞求對方停止戰爭。

丹尼素夫坦言知道已出現自身安全問題。他說：「我不知道，或者我將會被捕和判監，甚至可能被殺，但我只是講出事實。我愛這個國家，從沒想過離開。」據報俄羅斯傳媒報道也報道了他的反戰言論，當中提及的「戰爭」或「侵略」字眼時被滅聲，改為「2月24日之後的事情」。

丹尼素夫2002年在聖彼得堡市球會辛尼特展開職業賽生涯，司職防守中場的他其後效力安治、莫斯科戴拿模和莫斯科火車頭，共上陣522次入33球，於2019年「收山」，主要冠軍榮譽是4次俄超、3次俄羅斯盃及1次歐洲足協盃。國際賽方面，他在2008至16年間代表俄羅斯出賽54次無入球，其間在2012至16年間是國家隊隊長。他曾出席2012年歐洲國家盃及2014年世界盃決賽周，但球隊均在分組賽出局。

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