英超︱阿仙奴積極擴軍 簽入波圖中場法比奧韋拉 力斟捷西斯及泰利文斯 (17:50)

法比奧韋拉是葡萄牙U隊小國腳，去年中為葡萄牙隊出戰U21歐國盃取得亞軍，他更當選賽事最佳球員。這名波圖青訓產品上季在葡超上陣27場入6球及交出14次助攻，排葡超助攻榜第2位，協助波圖重奪葡超冠軍。波圖證實轉會費達3500萬歐元，再加500萬歐元的浮動獎金條款。轉會新聞專家羅曼奴表示，法比奧韋拉已飛抵倫敦接受體測，阿仙奴開出5年合約。羅曼奴還透露，兵工廠正積極羅致效力李斯特城的25歲比利時國腳泰利文斯。阿仙奴日前落實從巴甲球隊聖保羅簽入19歲巴西籍小將馬昆奴斯。

此外，隨着艾寧夏蘭特加盟曼城，「主耶穌」加比爾捷西斯離隊已在倒數階段。《泰晤士報》等英媒報道，這名25歲巴西隊前鋒希望加盟阿仙奴，跟曾在曼城任助教的領隊阿迪達再次合作，進展仍在談判階段，預計最終轉會費接近5000萬鎊（約4.74億港元）。而23歲前鋒尼基迪亞將與兵工廠續新約。

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