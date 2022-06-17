英超︱阿仙奴積極擴軍 簽入波圖中場法比奧韋拉 力斟捷西斯及泰利文斯 (17:50)

英超球隊阿仙奴積極擴軍，「兵工廠」落實簽入波圖22歲中場法比奧韋拉，轉會費達3500萬歐元（約2.86億港元），簽約5年。此外，盛傳阿仙奴將再着手羅致曼城前鋒加比爾捷西斯及李斯特城中場泰利文斯。
法比奧韋拉是葡萄牙U隊小國腳，去年中為葡萄牙隊出戰U21歐國盃取得亞軍，他更當選賽事最佳球員。這名波圖青訓產品上季在葡超上陣27場入6球及交出14次助攻，排葡超助攻榜第2位，協助波圖重奪葡超冠軍。波圖證實轉會費達3500萬歐元，再加500萬歐元的浮動獎金條款。轉會新聞專家羅曼奴表示，法比奧韋拉已飛抵倫敦接受體測，阿仙奴開出5年合約。羅曼奴還透露，兵工廠正積極羅致效力李斯特城的25歲比利時國腳泰利文斯。阿仙奴日前落實從巴甲球隊聖保羅簽入19歲巴西籍小將馬昆奴斯。
此外，隨着艾寧夏蘭特加盟曼城，「主耶穌」加比爾捷西斯離隊已在倒數階段。《泰晤士報》等英媒報道，這名25歲巴西隊前鋒希望加盟阿仙奴，跟曾在曼城任助教的領隊阿迪達再次合作，進展仍在談判階段，預計最終轉會費接近5000萬鎊（約4.74億港元）。而23歲前鋒尼基迪亞將與兵工廠續新約。
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