2026年世界盃｜16主辦城市美國佔11　包辦8強至決賽　墨西哥加拿大各舉辦10場 (16:43)

2026年世界盃參賽隊數，會由今年卡塔爾世盃的32隊增至48隊，比賽也因此會增至70場。FIFA表示共有22個城市申請舉辦比賽，最終決定由16個城市舉行比賽，美國是亞特蘭大、波士頓、達拉斯、休斯敦、堪薩斯城、洛杉磯、邁阿密、紐約、費城、三藩市及西雅圖；墨西哥是墨西哥城、蒙特雷和瓜達拉哈拉；加拿大則是多倫多及溫哥華。

FIFA亦落實會由美國主辦8強至決賽的比賽，在玫瑰碗缺席下，亦座落洛杉磯的SoFi體育場是有機會成為決賽地點，該球場可容納逾7萬人，據報可擴展至逾10萬人。另外兩個決賽熱門球場是來自紐約和達拉斯，分別可容納逾8.7萬人和逾10萬人。值得留意的是，墨西哥首都墨西哥城的阿茲迪球場，曾在1970和1986年世盃舉辦決賽，但已肯定不會是4年後世盃的決賽地點。

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