劍擊｜亞洲冠軍張家朗隨隊凱旋　相隔6年再登頂　領隊林衍聰讚穩定具實力 (02:30)

張家朗周三（15日）伙蔡俊彥、楊子加及吳諾弘在男花團體賽掛銅後，個人收穫1金1銀。4人今晨與同日完賽的女子佩劍隊及總教練鄭兆康等從韓國返港，惟因疲倦未有受訪。擔任領隊的林衍聰指出，張家朗繼2016年再成亞洲冠軍，再次證明其「一哥」本色，「他今次表現很穩定，每場都發揮淋漓盡致。一名劍手6年前已達到這位置，要再接觸其實有點難，這次證明他具備一定實力」。

林衍聰亦為港隊總結此行表現，提到第2次贏得女重冠軍的江旻憓即使賽前受傷，仍無懼征戰並奪冠，認為每名港將都發揮了應有水平，不論獲獎與否都已盡力。佩劍隊出身的他又稱，男佩隊憑團體賽掛銅，相隔6年再踏上頒獎台，對一眾隊員而言是很大鼓舞，「近年因疫情及教練問題，令他們都不夠信心。不過他們今次一條心去打，衝擊到好佳績，對日後、甚至亞運都帶來正面影響」。

因新冠疫情停辦兩年的劍擊世界賽，下月15至23日在埃及開羅舉行。港隊上屆憑江旻憓在女重個人賽摘下銅牌，取得世界賽零的突破，林衍聰深信港隊今屆仍會以衝牌為目標。他透露一眾港將下月初出發赴歐備戰，花劍隊及重劍隊將飛往西班牙，佩劍隊則前往匈牙利。

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