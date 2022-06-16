世界盃｜卡塔爾世盃簽證改列「台灣」選項　台外交部：感謝迅速回應訴求 (21:11)

路透社前日引述一名卡塔爾官員指出，年尾前往該國觀看世界盃的台灣球迷，申請識別球迷身分的「Hayya Card」時，或被列為「中國台灣省」。台灣外交部譴責有關舉措，稱「不容許貶低我們的國家」，又敦促世盃主辦者不能允許「不正當的政治因素」干預體育賽事，要求立即糾正。

相隔一天，球迷證系統Hayya card已回復台灣的國籍選項，目前標註是「TAIWAN」（台灣）。台灣外交部發言人歐江安稱，感謝和肯定世盃主辦者迅速回應台灣的相關訴求，也感謝國內外媒體對事件的關注，以及各界對台灣的支持和協助。

另外，世盃32強席位昨塵埃落定，官方海報在卡塔爾首都多哈的哈馬德國際機場揭曉，主海報描繪了拋向空中的傳統頭飾，象徵卡塔爾和阿拉伯地區熱烈慶祝這4年一度的足壇盛事。世盃將於今年11月21日揭幕。

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