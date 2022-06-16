FIFA｜86歲白禮達與柏天尼續因欺詐案受審　或判20個月緩刑 (22:24)

白禮達被指在2011年涉非法向柏天尼提供一筆200萬瑞士法郎（約1600萬港元）款項，兩人皆否認涉貪指控，解釋涉及款項為柏天尼在1998至2002年擔任FIFA顧問的報酬。

兩人涉及罪行一經定罪，最高可判監5年。然而控方在審訊期間，只向法官提出對兩人判處20個月緩刑；另要求柏天尼向FIFA支付逾220萬瑞士法郎（約1760萬港元）作為賠償。案件預計當地時間下周三（22日）完成審訊，並在7月8日裁決。

此外，美聯社證實瑞士檢察機關已就白禮達涉及另一案件提出刑事訴訟。86歲的白禮達被指與FIFA前秘書長瓦爾克（Jerome Valcke）任內籌備興建FIFA博物館時出現管理失誤，導致FIFA錄得重大虧損。

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