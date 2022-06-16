亞盃外｜港足8將抵港　黃威稱兩仗賽前肚瀉　感慨出線如同奧運摘牌 (17:40)

足總今晨公布有9名球員及3名職員檢測呈陽性，正在泰國隔離，加上東方龍獅及理文港腳在泰國與球會會合，備戰月底在當地舉行的亞協盃，傑志後衛謝家強等部分成員亦返鄉與家人團聚，今日只有8名球員返港，分別為劉學銘、羅梓駿、杜馬思、黃威、鞠盈智、余在言 、簡嘉亨及伍瑋謙，港將步出機場時獲拍掌歡迎，又獲贈特製的「香港隊勁揪」橫額讓球員合照。

港足到印度加爾各答11天出戰亞洲盃外圍賽，有球員染疫及水土不服。多名港腳如葉鴻輝及陳肇鈞均在社交網稱，如非必要都不會再來印度。港足中場黃威稱除了入住酒店防疫「一點都不嚴謹」，人煙稠密又不戴口罩，乘搭升降機時非常擠擁，又有人在酒店舉行婚禮或在泳池開派對。他透露在兩場比賽前的早上肚屙了3次，亦有隊友踢畢上半場不適衝入廁所。港足後衛羅梓駿及徐宏傑也透露，早上開派對的音樂聲量會影響球員休息，甚至會有對手柬埔寨隊球員入住同層。

雖然在印度過程艱辛，但黃威稱能為港足自1968年再闖亞洲盃決賽周，過去兩個月集訓備戰總算沒白費，「對不熟悉足球的人可能會覺得不是什麼大事，但我們踢波或有睇波的人都知道，50多年是很長的時間，意義有如在奧運奪得獎牌一樣」。他期望加強體能，在亞洲盃決賽周了解與亞洲列強的差距。港足球員返港後隔離7天，球隊下月中再有比賽，將赴日本出戰東亞盃決賽周，出征名單未定。

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