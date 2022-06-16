亞盃外｜港足原定經泰國回程 9球員3職員染疫留當地隔離 (01:16)

港足大軍昨晨抵達泰國，效力兩支港超球隊東方龍獅及理文共12名球員，留在當地與球會會合，備戰下周五起在當地舉行的亞協盃J組分組賽，其餘成員預定今午抵港。不過，香港足總凌晨公布，有12名職球員在泰國檢測時呈陽性，25名球員中有9人染疫需留當地隔離，暫未能回港或跟球會會合。

足總補充，今日返港球員只有8人，包括羅梓駿、杜馬思、黃威、劉學銘、余在言 、鞠盈智、簡嘉亨，以及臨時徵召的門將伍瑋謙。據悉未有返港的6名傑志港腳，包括隊長黃洋、安永佳、謝家強、陳肇鈞、王振鵬及保羅，部分因私人理由暫未回港。

港足本月4日抵達印度後有5名職球員染疫，包括兩名球員費蘭度及徐宏傑，其後再傳出有多名球員抱恙。多名港足球員今日均對印度衛生環境感不滿，葉鴻輝在社交網撰文提到「最後，終於可以離開呢個地方。不捨球場上嘅畫面，但係對球場以外嘅野無任何掛念。除咗踢波，我諗我有生之年都唔會再嚟」。

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