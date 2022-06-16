球壇慘劇｜薩爾瓦多球證拔紅惹禍　疑遭球員球迷毆斃　一人被捕 (14:39)

事發於薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多的托盧卡球場，當時有執法20年經驗的艾美亞，擔任一場業餘比賽的球證，其間他向一名球員拔出第2面黃牌後，先與該隊一些球員發生口角，後被球員和球迷圍毆追打。他其後被送院急救，但因內出血嚴重而返魂無乏術。警方其後拘捕一名疑兇，來自薩爾瓦多國家安全部消息指出，該名疑犯有黑社會及恐怖組織背景。

薩爾瓦多足總就悲劇發表聲明，指「我們譴責在這個國家，於不同的體育場上發的所有暴力行為，並與艾美亞的家人同在」。

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