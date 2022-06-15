亞洲盃｜港足逾半世紀首返決賽周　一文盡覽「亞洲最強」賽事資料庫 (22:55)

1. 決賽周承辦地

原定主辦國中國上月中因疫情落實棄辦決賽周，亞洲足協（AFC）於上月31日發函重新招標，本月30日截標，承辦地點暫未有定案。據最新報道，有4個潛在承辦國家，除了大熱韓國及日本，餘下兩國為澳洲及今屆世界盃主辦國卡塔爾。若由卡塔爾接手，賽事將改為2024年1月舉行。主辦標準包括至少有5個可容納2萬人的球場，當中開幕禮及決賽球場需容納4萬人，AFC特別提及入境及離境盡可能不受太大限制。

2. 3支代表隊重返決賽周及唯一「新丁」

亞洲盃上屆決賽周改制，由16隊增至24支參賽球隊，今屆有3支外圍賽出線球隊，是相隔一段長時間重返決賽周。

除了港足自1968年後，將第四度參加決賽周。兩支東南亞國家隊亦闊別4屆共16年再戰決賽周，分別為印尼隊以及港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊。至於中亞國家塔吉克隊更是史上首次躋身亞洲盃決賽周。

3. 決賽周24支參賽球隊（括號為亞洲排名）

抽籤日期未定，但若按外圍賽出線階段及亞洲足協排名分檔次，港足很大機會列入第4檔次

第2圈外圍賽13支出線球隊：

伊朗（1）、日本（2）、韓國（3）、澳洲（4）、沙特阿拉伯（5）、卡塔爾（6）、阿聯酋（7）、伊拉克（8）、阿曼（9）、中國（10）、敘利亞（12）、越南（16）、黎巴嫩（17）

第3圈外圍賽11支出線球隊：

A組：約旦（14）、印尼（34）

B組：巴勒斯坦（18）

C組：烏茲別克（11）、泰國（21）

D組：印度（19）、香港（26）

E組：巴林（13）、馬來西亞（30）

F組：塔吉克（22）、吉爾吉斯（15）

4. 亞洲盃歷來冠軍

今屆24隊有7隊曾奪冠，奪冠次數最多為4次的日本隊（1992、2000、2004及2011年），其次為西亞雙雄伊朗隊及沙特阿拉伯的3次；韓國隊上次奪冠則遠至62年前的1960年一屆；上屆冠軍為卡塔爾隊，在決賽以3：1擊敗日本隊。

5. 焦點球星

亞洲列強不乏在歐洲聯賽落班的球星，最受矚目為應屆英超神射手，效力熱刺的韓國隊隊長孫興慜。日本隊亦雲集旅歐戰將，包括利物浦前鋒南野拓實及阿仙奴後衛富安健洋；多隊都有「美斯」壓陣，如「伊朗美斯」阿斯蒙、「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛。當然香港球迷最關注的，還是港足屆時的決選名單，會如何排陣硬撼一眾列強。

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