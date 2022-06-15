利物浦｜高普稱將全力「解鎖」紐尼斯潛力　傳文尼與拜仁達成轉會口頭協議 (20:52)

應屆歐聯兼英超亞軍利物浦公布，與22歲賓菲卡前鋒紐尼斯簽下長約，他將披上奧歷治留下的27號球衣，據報合約期6年，連同轉會費及浮動條款，利物浦以破隊史紀錄的1億歐元（約8.2億港元）購得心頭好。紐尼斯表示從歐聯等途徑看過紅軍踢法，認為與自己相似，加上球會擁有不少出色球員，是來投的主因。領隊高普亦稱：「達雲擁有一切紅軍需要的條件，而且有很大潛力，我們會盡力開發他的能力。」

紐尼斯為紅軍鋒線增添本錢，但球會隨即面對另一難題。轉會專家羅曼奴稱，翼鋒文尼已與拜仁口頭達成個人條款協議。拜仁亦已再次提交報價，若成事將向文尼開出3年合約。

另外，盛傳曼聯新帥坦夏格心儀荷蘭同鄉法蘭基迪莊，但這名巴塞隆拿中場表示正效力一支最強的球隊，否認轉會傳聞。早前已有報道稱，迪莊不願轉投無緣下屆歐聯的曼聯，紅魔於是向基斯甸艾歷臣埋手，亦已向這名丹麥隊中場開出條件。艾歷臣亦被指或回巢熱刺，他表示渴望出戰歐聯，但不是選擇新東家的首要條件。

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