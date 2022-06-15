歐國聯｜三獅吞匈牙利4蛋94年來最大敗仗　修夫基認責　卡尼籲勿恐慌　 (18:44)

繼上場歐國聯打和意大利隊後，英格蘭隊此役續在狼隊主場摩連奴斯球場擺下擂台，但正選陣容與上仗相比有9個調動，復任正選的哈利卡尼伙拍查洛保雲及布卡約沙卡攻堅，中場起用祖迪比寧咸、干拿加歷查及加雲菲臘斯，但球隊被匈牙利隊前鋒路蘭沙拉爾在16和70分鐘梅開二度，加上拿基及丹尼爾加斯達於80和89分鐘錦上添花，令有中堅史東斯在82分鐘「兩黃一紅」的英軍吞下4蛋，自1928年在溫布萊球場以1：5負蘇格蘭隊後，首次至少以4球之差落敗。

英軍賽後4戰2和2負得2分包尾，匈牙利隊以7分首登榜首，多隨後的德國隊及意大利2分和1分，在只餘兩輪比賽下，英軍面臨降級厄運。遭球迷柴台的修夫基說：「我明白球迷的反應，我對慘敗負全責，但總不能老是起用隊內的最佳球員。我不能說球隊沒有因落敗而受傷，但歐國聯對年輕球員是很好的磨練。」

修夫基又特別指出，部分勁敵在歐國聯亦處於艱難狀况，疑暗示衛冕之師及2018年世界盃冠軍法國隊，亦在A1組得兩分敬陪末席，而去年歐洲國家盃盟主意大利隊，今晨亦在A3組以2：5慘負德國隊；「日耳曼軍團」亦在4輪比賽後才敲響勝鼓。儘管在歐國聯接連失利，似為世界盃敲響警號，但修夫基仍對出征卡塔爾充滿信心，「我們會從歐國聯汲取經驗和教訓，關鍵在於如何令球隊取得平衡，然後將它應用到世界盃。己隊將會是其中一支能衝擊世盃的球隊」。

哈利卡尼說：「我軍現在沒時間恐慌，反而應是昂首闊步的時候。這是一個要忘記的晚上，但不可以忘卻球隊近年的成績。每支球隊的每仗表現都沒可能盡善盡美。」英軍去年獲得歐國盃亞軍，並是2018年世盃殿軍球隊。

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