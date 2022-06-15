劍擊亞洲賽｜港隊列獎牌榜第3　結束數月征途凱旋短休　總教練放眼世界賽 (17:43)

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港隊在男子花劍團體賽4強以42：45憾負東道主韓國隊，但在雙銅牌賽制下連續第14屆贏得獎牌，他們及後於名次賽以45：30大勝中華台北隊，以第3名完成賽事。港隊在同日的女子佩劍團體賽，則在8強以44：45僅負哈薩克隊，轉戰名次賽下先以42：45不敵印度隊，再於煞科戰以45：35戰勝泰國隊，收穫第7名。

總結今屆賽事，港隊在個人賽有張家朗在男子花劍封王，江旻憓於女子重劍稱后，兩人的隊友蔡俊彥和陳渭泠各自贏得銅牌。另外，江旻憓偕陳渭泠、連翊希和朱嘉望在女子重劍團體賽奪銀，而男子花劍和佩劍隊也在團體賽摘銅，合力為港隊在今屆亞洲賽共得2金1銀4銅，在獎牌榜位列第3，僅次於韓國隊和日本隊。「康教練」滿意港隊的成績，但他表示團隊仍有很大改善空間，「整個團隊除了男花和女重實力較強，其他幾個劍種水平不算太高，有好多地方需要改善，無論是技術、戰術、體能和心理，全方位都要改善」。

港隊明晚返港稍作休息，7月初分途赴歐洲集訓，花劍和重劍隊將到西班牙，而佩劍隊則到匈牙利，大軍預計12號前往埃及開羅準備世界賽。康教練表示，港隊近半年在外征戰，今次返港可趁機調整，他說：「整支劍擊隊都會回港，他們在外時間太長，希望他們可以見見家人。他們在精神和心態上需要調整，趁機充充電，再重新出發。」

世界賽因疫情停辦兩年，港隊在2019年有江旻憓在女子重劍個人賽贏得銅牌，康教練期望一班港將今屆皆有突破，取得佳績。值得留意的是，旅美港將佘繕妡在月初的會長盃奪冠後，本地排名升回第3位，將頂替陳渭泠出戰世界賽。康教練盼這名21歲小將繼續進步，「她還年輕，需要更多比賽經驗，而且在技術上也要有所提升」。

港隊亞洲賽焦點成績

男子花劍個人賽

金牌：張家朗

銅牌：蔡俊彥

男子花劍團體賽

銅牌：張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、楊子加

女子重劍個人賽

金牌：江旻憓

銅牌：陳渭泠

女子重劍團體賽

銀牌：江旻憓、連翊希、朱嘉望、陳渭泠

男子佩劍團體賽

銅牌：何思朗、羅浩天、陳卓謙、陳智軒

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