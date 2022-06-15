世盃外︱哥斯達黎加奪決賽周最後一席 阿仙奴舊將祖爾甘保「人球」變功臣 (13:34)

哥斯達黎加隊在世盃中北美洲及加勒比海區外圍賽只得第4名，需踢洲際附加賽爭入決賽周，今仗憑阿仙奴舊將、29歲前鋒祖爾甘保於開賽3分鐘一箭定江山，加上巴黎聖日耳門門將基羅拿華斯全場4次撲救力保不失，協助球隊以1：0小勝有紐卡素中鋒基斯活特曾入球詐糊的新西蘭隊，自2014年起連續3屆世盃晉身決賽周。

祖爾甘保於2011年夏天加盟阿仙奴，之後7年內開始不斷被外借的「人球」生涯，曾被借至貝迪斯、維拉利爾、奧林比亞高斯及士砵亭等歐洲球隊，在「兵工廠」只得一季半，共上陣40場入4球，離開歐洲球壇3年半後，現效力墨西哥超級聯賽勁旅蒙特雷。

這支中美洲國家將第6次出席世盃決賽周，最佳成績為2014年打入8強。根據之前抽籤，哥斯達黎加隊將列入E組，同組對手為德國隊、西班牙隊及日本隊。決賽周於11月21日揭幕，由A組的塞內加爾隊對荷蘭隊打頭陣。

世界盃決賽周分組賽形勢

A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼斯

E組：西班牙、 哥斯達黎加 、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國

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