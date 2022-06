亞盃外｜港足負印度次名完賽 安達臣盼覓新血 葉鴻輝：信念可成真 (11:33)

港足賽前提早出線,在D組煞科戰仍強陣出擊,正選陣容只有一個變動,由中堅馮慶燁取代身體不適未入名單的茹子楠,右閘位置由余煒廉串演。加爾各答鹽湖體育場有逾4.8萬觀眾入場,面對獲大批印度球迷入場打氣的東道主,港足開賽僅58秒因對方角球攻勢先失一球,港足前鋒安永佳其後門前頭槌頂高,錯失扳平機會,完半場前再被印度隊37歲隊長捷特利在無人看管下近射得手落後兩球。港足完場前9分鐘內再失兩球,在雨戰下以0:4不敵世界排名106位的印度隊,吞下今屆亞盃外首敗。20歲小將余在言於尾段後備入替上演大港腳處子戰,連同作客友賽馬來西亞隊,今次出征25名球員均有上陣。

港足在D組以3戰2勝1負6分排次名,成6組中5支最佳次名球隊之一晉身決賽周,印度隊首名出線。縱大敗一場,港足主教練安達臣仍滿意球隊表現,認為麾下發揮不俗,只欠埋門一腳效率和運氣。總結今屆成績,這名59歲挪威籍教頭稱,接手港足時間不足半年,加上有多名主力缺陣,球隊能接受自己引入的進取踢法之餘,亦達成出線目標實屬不易,為球員表現感自豪。離亞洲盃決賽周開鑼預計有一年時間,問到港足如何準備,安達臣稱首要是港超球季展開,「此前聯賽停擺,球員不能比賽,我沒機會視察港將表現。希望港超新季開鑼後,有更多新血冒起,讓我在今次陣容上建立更好的球隊」。

為港足征戰12年的門將葉鴻輝表示,幸運能參與其中享受喜悅,「今次集訓加比賽,要在短短一個月內適應新教練的踢法,當中有好多改善空間,但只要有共同信念,好多事情都可以達到」。因抱恙缺陣首場外圍賽的他補充,除了教練團成員,亦要特別感謝兩名物理治療師,令球員在今次印度行程可專心訓練和比賽。

完成亞盃外後,港足即晚離開印度飛抵泰國,東方龍獅及理文球員於當地與球隊會合,備戰本月24至30日在武里南府舉行的亞協盃J組分組賽,安達臣將留泰觀察兩支港超球隊的港將表現,其餘港足成員明日(16日)由曼谷返港。港足緊接下月19至27日到日本出戰東亞盃決賽周,將對中、日、韓三國。

已出線球隊:日本、韓國、中國、越南、澳洲、卡塔爾、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、敘利亞、伊拉克、阿曼、黎巴嫩

外圍賽出線球隊:約旦、巴勒斯坦、烏茲別克、印度、巴林、塔吉克、印尼、泰國、馬來西亞、吉爾吉斯、香港

相關報道:亞盃外|港足因鄰組菲律賓落敗提早出線 自1968年後重返決賽周

相關報道:亞盃外︱港足闖決賽周 黃洋拒放鬆今晚全力爭首名 貝鈞奇預告犒賞港將

相關報道:亞盃外︱港足唯一赴印死忠將對數萬主場球迷 籲順境之餘低潮亦要支持港足

✅ 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗



Stupendous. 🇭🇰 Hong Kong march towards #AsianCup2023 for the first time since 1968! pic.twitter.com/NjsyqhEP6n— #AFCU23 (@afcasiancup) June 14, 2022