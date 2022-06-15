亞盃外｜港足負印度次名完賽 安達臣盼覓新血 葉鴻輝：信念可成真 (11:33)

港足賽前提早出線，在D組煞科戰仍強陣出擊，正選陣容只有一個變動，由中堅馮慶燁取代身體不適未入名單的茹子楠，右閘位置由余煒廉串演。加爾各答鹽湖體育場有逾4.8萬觀眾入場，面對獲大批印度球迷入場打氣的東道主，港足開賽僅58秒因對方角球攻勢先失一球，港足前鋒安永佳其後門前頭槌頂高，錯失扳平機會，完半場前再被印度隊37歲隊長捷特利在無人看管下近射得手落後兩球。港足完場前9分鐘內再失兩球，在雨戰下以0：4不敵世界排名106位的印度隊，吞下今屆亞盃外首敗。20歲小將余在言於尾段後備入替上演大港腳處子戰，連同作客友賽馬來西亞隊，今次出征25名球員均有上陣。

港足在D組以3戰2勝1負6分排次名，成6組中5支最佳次名球隊之一晉身決賽周，印度隊首名出線。縱大敗一場，港足主教練安達臣仍滿意球隊表現，認為麾下發揮不俗，只欠埋門一腳效率和運氣。總結今屆成績，這名59歲挪威籍教頭稱，接手港足時間不足半年，加上有多名主力缺陣，球隊能接受自己引入的進取踢法之餘，亦達成出線目標實屬不易，為球員表現感自豪。離亞洲盃決賽周開鑼預計有一年時間，問到港足如何準備，安達臣稱首要是港超球季展開，「此前聯賽停擺，球員不能比賽，我沒機會視察港將表現。希望港超新季開鑼後，有更多新血冒起，讓我在今次陣容上建立更好的球隊」。

為港足征戰12年的門將葉鴻輝表示，幸運能參與其中享受喜悅，「今次集訓加比賽，要在短短一個月內適應新教練的踢法，當中有好多改善空間，但只要有共同信念，好多事情都可以達到」。因抱恙缺陣首場外圍賽的他補充，除了教練團成員，亦要特別感謝兩名物理治療師，令球員在今次印度行程可專心訓練和比賽。

完成亞盃外後，港足即晚離開印度飛抵泰國，東方龍獅及理文球員於當地與球隊會合，備戰本月24至30日在武里南府舉行的亞協盃J組分組賽，安達臣將留泰觀察兩支港超球隊的港將表現，其餘港足成員明日（16日）由曼谷返港。港足緊接下月19至27日到日本出戰東亞盃決賽周，將對中、日、韓三國。

2023年亞洲盃決賽周24支參賽球隊

已出線球隊：日本、韓國、中國、越南、澳洲、卡塔爾、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、敘利亞、伊拉克、阿曼、黎巴嫩

外圍賽出線球隊：約旦、巴勒斯坦、烏茲別克、印度、巴林、塔吉克、印尼、泰國、馬來西亞、吉爾吉斯、香港

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