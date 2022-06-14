世界盃｜英格蘭球星伴侶被指獲Netflix邀拍紀錄片 修夫基與卡尼不滿憂分心 (21:47)

不少球星伴侶習慣於世界盃決賽周入場打氣，場外一舉一動備受關注。英媒近日廣泛報道，Netflix邀請三獅球星的太太或女友參演紀錄片，有指查洛保雲的藝人女友、基亞利殊的模特兒女友及勞基梳爾的太太，均獲開出巨額片酬。卡尼表示沒有收到太太獲邀的消息，亦稱與隊友只希望專注備戰，不想被任何事分散注意力。

英格蘭隊今晨於歐洲國家聯賽出戰匈牙利隊，主帥修夫基賽前先是批評以「WAGs」形容球星伴侶欠尊重，他又說：「上屆世界盃出征俄羅斯時，我們都會邀請球員家人到酒店，但今屆疫情發展未定，而且球員都希望專注比賽，這提議絕對不是我杯茶。」

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