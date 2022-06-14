世盃外｜澳洲後備門將成出線功臣　拒英雄稱號　疑丟走敵軍「貓紙」惹熱話 (19:02)

澳洲隊在法定時間內，有比希治於85分鐘禁區外僅僅斜出。秘魯隊在加時獲得黃金機會，艾迪臣科利斯力壓對方守衛頭槌攻門中柱彈出。澳洲隊主帥格拉咸阿諾特加時完結前押上賭注，安排列美尼入替隊長馬菲賴恩準備互射12碼大戰。澳洲隊首輪有馬田保爾操刀宴客，但敵軍第3輪中柱彈出，列美尼在第6輪再把對手華利拿的主射拒諸門外。澳洲隊晉級決賽周後編入D組，面對法國隊、丹麥隊及突尼斯隊。

撲出關鍵極刑的列美尼今年33歲，第3次為澳洲隊上陣，即成為國家英雄。他透露雖一直安坐板凳，但腦海已假想將入替撲救12碼的情境，「球隊在挑選大軍時，已提出這可能性。在卡塔爾的2至3周，我腦海裏亦出現此情境」。不過，他未敢自稱英雄，認為晉級乃全隊上下功勞，「我在訓練中下了一些苦功，但撲12碼終究如擲毫一樣賭運氣。我不是英雄，我只是如其他隊友一樣做好自己角色」。他在互射12碼期間，被影到偷偷把一張字條丟走，疑寫有敵軍門將的12碼提示。

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