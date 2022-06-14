亞盃外︱港足闖決賽周　黃洋拒放鬆今晚全力爭首名　貝鈞奇預告犒賞港將 (17:01)

印度vs.港足 港台電視32台 晚上23：00直播

黃洋表示，當得悉提早出線時心情高興，「起初來到（印度）不敢對出線想太多，只是將自己的位置放低點，用挑戰和爭取出線的心態盡力踢。看菲律賓隊的賽事一直好緊張，如今可提早出線，球員當然開心，亦會想到全港球迷都是懷着同樣心情」。這名38歲港腳續說，現在可放低壓力，但今晚對印度隊的最後一仗不會放鬆，「會全力爭取小組第一，再踢好睇的比賽給球迷」。港足主教練安達臣因希望專注今晚賽事，賽前拒絕受訪。

首兩仗為港足建功的前鋒安永佳稱，為能夠代表港足上陣感自豪，參與再創歷史一刻；茹子楠亦為此感激動，稱能參與其中是榮幸，「相信所有香港球迷都等待這一刻好耐了」；羅梓駿稱代表港足青年軍時，已想為港足贏得一些大賽或晉身決賽周，「現在終於做到，仲要在咁多不利因素下達成更加達得」。後衛梁冠聰表示，球員能成為歷史一部分感自豪，提及今次旅程發生很多從未遇見的困難，「甚至無一場比賽係所有球員都能夠百分百健康準備就緒，球員最重要的休息和飲食都受影響」，加上要適應新主帥全新風格，仍出踢出理想表現和成績，絕對不易。他又特別感謝遠到而來支持港足的球迷Jason，「雖然我們在場上相隔千里，但絕對能感受他給我們的力量，希望明年決賽周比賽場地再見」。

貝鈞奇回覆本報查詢時表示，對港足出線肯定感到高興，笑言港足對上一次在1968年參與決賽周，當年他只得17歲，為剛成立的公民足球會出任義務理事，又稱當年資訊科技不像現今發達，不能看到港足在亞洲盃的比賽直播，「以前港足實力好強，被譽為遠東足球王國，時至今日水平在亞洲像有回落，能夠相隔咁多年重返決賽周當然非常開心。本地足運在2007、08年低潮，港足於2009年勇奪東亞運金牌，希望今次驚喜出線，可像當年再次引起各界關注香港足球，爭取多點資源發展」。

他續說，雖有指港足今次同組對手較易，但他滿意球員首兩仗發揮，年輕球員亦有好表現，又讚揚新主教練安達臣工作落力，面對疫情困難仍做好備戰取得成績，展示領軍能力。足總行政總裁譚秋朗亦稱，喜見港足在新帥帶領下表現「脫胎換骨」，又稱球隊縱使在印度遇上不同挑戰，但能迎難而上交出好表現，令人十分鼓舞。

港足自《鳳凰計劃》開始後更改獎金制，有別以往由領隊或名譽團長以個人名義發放豐厚贏波獎金，改為按每場賽事級別及對手世界排名分發贏波或和波獎金。貝鈞奇回覆查詢時表示，他任足總副主席時，兩度為港足贏得省港盃發放「大利市」，笑言今次都會有利市及舉行慶功宴，但未透露足總會否為出線增設獎金。2015年底世界盃外圍賽兩場「中港大戰」，當年前立法會議員詹培忠擔任港足名譽團長，賽前宣布頒發高達50萬港元贏波獎金或30萬元和波獎金予港足。

港足近年大賽成績

賽事 成績

2023年亞洲盃外圍賽第3圈 2戰2勝6分*，鎖定小組首兩名出線

2022年世界盃外圍賽次圈 8戰1勝2和5負5分，小組第4名出局

2019年東亞盃決賽周 3戰3負0分，第4名包尾

2019年東亞盃外圍賽次圈 3戰2勝1和7分，小組榜首出線

2019年亞洲盃外圍賽第3圈 6戰1勝2和3負5分，小組第3名出局

*未計今晨最後一輪

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