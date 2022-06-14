劍擊亞洲賽｜男重女花團體賽8強惜敗　張家朗蔡俊彥明早領港隊衝史上首金 (16:22)

劍擊亞洲賽今日（14日）上演團體賽次日賽事，港隊在男子重劍8強硬撼中國隊以43：45惜敗；女子花劍隊在8強不敵新加坡隊，同樣無緣獎牌。男子花劍隊及女子佩劍隊明日（15日）上陣，剛重奪男花個人賽冠軍的「劍神」張家朗，將伙個人賽摘銅的蔡俊彥、楊子加及吳諾弘衝金。
男重港隊今早由方凱申、吳浩天、何瑋桁及黎家俊應戰，16強面對新西蘭隊未受考驗，早段已拉開優勢，以45：23輕取對手。8強遇上衛冕的中國隊，港隊雖一度落後20：29，但何瑋桁及方凱申在壓軸兩局力追，將分差收窄只落後1分，但中國隊終憑蘭明豪刺下奠勝一分，港隊以43：45僅敗，未能繼2017年後再踏上頒獎台。他們轉戰名次賽先擊敗吉爾吉斯隊，但以36：45不敵哈薩克隊，以第6名完成。
女子花劍隊派出鄭曉為、張楚瑩、符妤名及關渝澄出擊，首圈輪空下直入8強，惟以31：45不敵新加坡隊，連續7屆殺入4強的紀錄斷纜。港隊轉戰名次賽後回勇，連贏菲律賓隊及澳洲隊，取得第5名。
男子花劍港隊在亞洲賽團體賽的最佳成績，為2018年殺入決賽，當時不敵韓國隊飲恨奪亞。然而男花隊今屆個人賽分別有張家朗奪金及蔡俊彥掛銅，在團體賽前振聲威。張家朗及蔡俊彥賽前異口同聲說道，冀與隊友乘勇衝擊歷來首面團體金牌。男花隊列為賽事2號種子，直入8強，明日首場將面對澳洲隊或泰國隊。
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