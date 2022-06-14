亞盃外｜港足因鄰組菲律賓落敗提早出線　自1968年後重返決賽周 (14:21)

港足在亞盃外第3圈D組開局兩戰全勝全取6分，以一球得失球差，暫壓過今晚對手、同分的小組東道主印度隊排D組榜首，在煞科戰不敗已可確保晉級。由於B組的菲律賓隊今午以0：4慘敗予巴勒斯坦隊後，最多也只能以4分完成次名，令手握6分的港足得以在賽前提早出線，至少肯定成為6組中5支最佳次名球隊之一，自1968年後再度晉身暫定明年舉行的亞洲盃決賽周。

香港過去3次參與亞洲盃決賽周，分別為首屆1956年、1964及1968年，之後未再晉身決賽周，上兩屆6場外圍賽各只得一勝出局。亞洲盃上屆改制，決賽周由16隊增至24隊，加上今屆外圍賽疫下改成賽會制，由雙循環6仗改為每組集中同一地方踢單循環3仗。港足今屆亦抽到好籤避過西亞球隊，遇上印度隊、阿富汗隊及柬埔寨隊，結果首兩仗便接連以2：1挫阿富汗隊及3：0大勝柬埔寨隊。

港足受疫情影響，兩年零7個月以來都未有主場賽事，只有作客出戰2019年東亞盃決賽周及去年到巴林作客3仗世界盃外圍賽，今次到印度參加亞洲盃外圍賽，除了是港足今年首項亞洲賽，亦是上任半年的新帥安達臣領軍出戰的首個大賽。雖然這名挪威籍教頭本月初友賽出師不利，作客以0：2不敵馬來西亞隊，在亞盃外要面對備戰僅5周，以及中國球會拒放行港將，未能徵召最完整陣容等劣勢，抵達印度後又有球員染疫及抱恙，惟他仍堅持改踢進取逼搶足球，亦是港足4年零8個月以來首次國際賽兩連勝。這名朝鮮隊前帥最終亦為港足再創歷史，在賽前被看低一線下勇闖決賽周。

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