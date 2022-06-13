亞盃外︱港足唯一赴印死忠將對數萬主場球迷 籲順境之餘低潮亦要支持港足 (22:04)

印度vs.香港 港台電視32台 周二晚上23：00 直播

港足中堅謝家強在賽前提及有球迷入場支持港足，冀今仗對印度隊可令該球迷驕傲。Jason受2009年東亞運金牌啟蒙開始支持港足，2018及19年曾到台北及韓國現場看港足參加東亞盃外圍賽及決賽周。從事資訊科技行業的他，除了近年在社交網開設專頁「數字球」分享港足資訊，也是傑志球迷，因後悔4月底錯過到泰國見證傑志在亞冠盃分組賽出線，決心今次要親身支持港足，上月初在港迅速申請入境簽證，包括在印度駐港總領事館面試，約半個月已成事，本月起請假開始為期13天的旅程，先到泰國再印度，連同隔離酒店預計開支約2.5萬到3萬元，笑言疫情下無旅行「儲定」這筆旅費，又事前在網上做足資料搜集，帶備大量自來水和乾糧，避免來到印度後水土不服。他透露本周中回港後，緊接8月中會再到泰國支持傑志出戰亞冠16強。

由於在原定同行的朋友簽證受阻，Jason變成唯一來到印度為港足打氣的球迷。D組東道主印度隊首兩仗約有2.6萬及4.4萬人入場，港足首兩仗僅逾一千名觀眾。他笑言對今仗會感擔心，但遠道而來就不會退縮，「我不能接受港足比賽無香港球迷現場打氣，今次只是由我填補這位置，我會不斷嗌We are Hong Kong。雖然這次只得我一個到現場，若晉身到決賽周，相信到時現場就不會再只得一個香港球迷」。到現場見證港足兩連勝，距相隔54年再闖決賽周只差一步，Jason始料不及自己會出現在鎂光燈下，但期望自己經歷受球迷留意之餘，可更關注今次在印度比他更辛苦和落力的一眾港將，「希望不是在港足glory moment順境才關注，低潮時也要支持」。

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