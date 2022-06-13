亞盃外︱港足煞科戰鬥東道主印度爭首名 賽前或提早出線 主帥拒踢法保守 (18:46)

印度vs.香港 港台電視32台 周二晚上23：00 直播

港足新帥安達臣本月初首仗領軍出師不利，作客友賽以0：2負馬來西亞隊後，到印度出戰亞盃外第3圈即為港足取得4年零8個月來首次國際賽兩連勝，先後以2：1挫阿富汗隊及3：0大勝柬埔寨隊，已確定以小組首兩名成績完成賽事，現以一球得失球差，暫力壓同樣兩戰全勝6分的印度隊排D組榜首。

港足明晚11時出戰亞盃外最後一仗，有別過去兩仗，今仗於當地入夜後才舉行，面對小組東道主印度隊保持不敗，即可首名出線，更有機會最快明午已提早宣布晉級，皆因較早開賽的其餘兩組，包括B組的菲律賓隊在中午若未能擊敗巴勒斯坦隊，分數將不足6分，令港足肯定至少成為其中一隊最佳次名；同樣較早開賽的E組兩仗，若馬來西亞隊及土庫曼隊，分別對孟加拉隊及巴林隊均失分，無法取得6分排次名，也會令港足提早出線；港足若不敵印度隊，將要跟其餘5組同得6分的次名球隊計算得失球差，爭做6組中5支最佳次名晉級。

繼1968年一屆後再闖亞洲盃決賽周只差一步，安達臣今日在賽前記者會也明言，對港足出線形勢非常正面，「若菲律賓或馬來西亞兩組出現有利我們的賽果，對球隊（對印度）將會更容易，可以沒甚壓力比賽」。雖然今仗1分足以出線，但安達臣強調不會因而踢得保守，「我們不會改變，為何要這樣做？我會針對印度隊的踢法調整部署，但仍會繼續嘗試進攻對手的後防。沒有球隊喜歡面對一支願意進攻及高位防守的球隊，這是我們的優勢」。港足入籍中堅謝家強出席賽前記招上亦稱，球隊取兩連勝後齊心一致，更有決心於外圍賽3戰全勝而回。

然而，今仗將是港足7日第3仗，逼搶踢法已消耗港將一定體力，安達臣承認個別球員有疲態或身體不適，陣容或需個別輪換，亦強調印度隊亦未出線，從對手世界排名第106名來計是這組最強球隊，加上有數以萬計主場球迷打氣是一大優勢，但他相信港足有足夠經驗球員應對，又認為在眾多球迷作賽反而會成推動力。印度隊兩仗入4球，當中3球均由隊長捷特利攻入，這名37歲射手是球隊進攻主力，10年前曾效力葡超勁旅士砵亭的預備組半季。

港足出線亞洲盃決賽周條件

【情况一】：賽前提早出線

在較早舉行的3仗，B組的菲律賓隊未能擊敗巴勒斯坦隊；E組的馬來西亞隊對孟加拉隊，以及土庫曼隊對巴林隊，最終大馬或土庫曼未能取勝獲6分成次名。兩組出現其一上述情况，均會令港足在賽前提早出線

【情况二】：不敗首名晉級

港足賽前與印度隊同樣兩戰全勝6分，得失球差為+4比印度入多一球。若未有出現【情况一】，港足在煞科戰保持不敗或取勝，都會成為D組首名出線

【情况三】：落敗爭最佳次名

港足若不敵印度隊，以及未有出現【情况一】，將要跟其餘5組同得6分的次名球隊，計算較佳得失球差，以爭取成為6組中5支最佳次名出線

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