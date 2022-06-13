劍擊亞洲賽｜江旻憓認曾擔心傷勢影響團隊　何思朗稱相隔5年奪牌更珍貴　　 (20:12)

江旻憓在個人賽贏得冠軍後，香港劍擊隊總教練鄭兆康接受本報訪問時透露愛徒因扭傷左腳被迫改變打法，但其手上動作屬世界頂級，故贏得冠軍足證實力。江旻憓在團體賽伙陳渭泠、連翊希和朱嘉望贏得亞軍，她在賽後坦承擔心傷勢影響表現，她說：「在開賽前扭傷左腳踝，令我心情非常沮喪，因為我很擔心令團隊失望。」她續指，感激3名隊友的支持，並盼傷患早日康復。

香港男子佩劍隊今日在團體賽殺入4強，雖然他們在名次賽不敵伊朗隊，但在雙銅牌制下，順利繼2017年後再添銅牌。在8強獲勝後激動落淚的何思朗，賽後揚言這面獎牌彌足珍貴，也證明香港佩劍隊在亞洲列強中仍有一席之地。

港隊派出何思朗、羅浩天、陳智軒和陳卓謙出戰男子佩劍團體賽，當他們在8強擊敗哈薩克隊並肯定贏得獎牌後，眾將表現激動，當中何思朗更流下男兒淚。他在賽後接受本報訪問時，坦承近半年陷入低潮，在歐洲集訓和世界盃的發揮未如理想，加上在今屆亞洲賽的個人賽32強止步，故團體賽打入4強後難以平伏心情。

這名26歲港將是2017年男子佩劍團體賽摘銅班底之一，他直言再次得獎對自己意義重大，「在我而言，這面獎牌更加珍貴。亞洲水平不斷提高，我們事隔5年仍能再次得獎，證明香港佩劍隊『係得嘅』」。何思朗續指，團隊近年磨合上漸入佳境，希望未來再有突破。

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