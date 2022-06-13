空手道｜蔡韻瑜傷癒復出　世界一級空手道A級賽奪金　劉慕裳祝賀支持 (18:24)

蔡韻瑜自上屆雅加達亞運後一直受傷患困擾，因腦震盪而暫停訓習和比賽多年，直至數月前才能復操。她在K1 A級賽開羅站復出，在女子自由搏擊55公斤以下級過關斬將，在決賽面對東道主選手Salma Hassan，尾段仍戰至3：3平手，但這名港將在最後1秒成功得分，以4：3贏得冠軍。至於董依然及洪皓崴則於女子和男子個人形項目，分別贏得1銀1銅。

空手道個人形港將劉慕裳未有參加這項賽事，跟蔡韻瑜屬不同組別，二人也不會一起練習，但她也在社交平台祝賀蔡韻瑜，由衷為對方重返賽場感高興，「我想她知道無論發生什麼事，我都會支持你」。

劉慕裳更表示，眼見當年蔡韻瑜因練習時受傷，失去參與世錦賽機會，之後幾年的超聯、亞錦、世錦，就連為奧運爭取一下的所有機會都通通化為烏有，也感到自己所經歷的困難不值一提，她續指，「有時候衝得太快，很容易忘記了原來要感恩上天仍然給予機會讓我們成長，每件事發生都有它的原因，也是一個安排。多謝妳提醒了我」。

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