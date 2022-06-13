羽毛球｜港將楊雅婷楊霈霖丹麥女雙奪標　謝影雪確診無緣印尼賽　 (17:26)

謝影雪在社交網發文，指上周抵埗出戰印尼大師賽時，因酒店衛生不理想，並有其他球隊爆發食物中毒，因此與教練隊友改到酒店附近的商場用膳，「每次外出都會帶上口罩，食飯前自己都做足消毒步驟」。

她透露教練及隊友隨後出現發燒及肚瀉，她則在上周五（10日）8強出局後感喉嚨痛、肌肉酸痛及輕微肚痛，當時快測結果陰性，「但幾日休息及食藥後，依然持續低燒同咳，所以第3日做快測時就發現自己確診了」。她就確診無奈退出印尼公開賽，向拍檔鄧俊文道歉，冀體能可及時恢復，趕及在月底的馬來西亞公開賽復出。

此外，港隊在丹麥大師賽收穫1金1銀，其中楊雅婷/楊霈霖在女雙決賽，以直落兩局21：12及21：17擊敗新加坡隊組合奪冠。李晉熙/吳芷柔在混雙決賽以16：21、19：21不敵印尼隊組合屈居亞軍。至於呂俊瑋/傅智恩亦在立陶宛未來系列賽決賽不敵印尼隊，收穫一面銀牌。

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