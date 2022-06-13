劍擊亞洲賽｜女重團體賽奪銀　江旻憓1金1銀收官　男佩相隔5年再摘銅 (15:51)

港隊在女子重劍團體賽由個人賽冠軍江旻憓領軍，伙摘銅的陳渭泠、連翊希和朱嘉望出戰，在8強先以45：33挫新加坡隊，4強再以40：30贏中國隊，晉級決賽鬥東道主韓國隊。

港隊在決賽頭3局仍跟韓國隊戰成7：7平手，不過陳渭泠在第4局面對康永美打出3：8，隨後登場的江旻憓鬥李惠仁也打出3：6，令港隊大幅落後至20：27。面對韓國隊的防守，港隊曾於第7局變陣換上朱嘉望，但她與連翊希和守尾門的江旻憓，均難以「單燈」得分縮窄差距，最終港隊以27：39敗陣，繼2018年後再添銀牌，也是連續18屆在亞洲賽團體賽有牌落袋。

男子佩劍方面，港隊派出何思朗、羅浩天、陳智軒和陳卓謙出戰團體賽。被列為4號種子的他們同樣過關斬將，先在16強以45：23大勝新西蘭隊，再於8強以45：39險勝哈薩克隊。

港隊晉級4強後，雖以以31：45負頭號種子韓國隊，雖無緣決賽，但在雙銅牌制下，也繼2017年後再添銅牌。他們在緊接的名次賽以33：45不敵伊朗隊，以第4名作結。

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