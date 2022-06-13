劍擊亞洲賽｜江旻憓領女重闖團體決賽再衝金   男佩4子爭銅 (12:18)

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港隊在女子重劍團體賽被列為3號種子，在今屆個人賽奪金的江旻憓，偕摘銅的隊友陳渭泠、朱嘉望和連翊希聯手出擊，在8強以45：33輕取新加坡隊晉級4強。

港隊在4強憑江旻憓先聲奪人，首局淨勝中國隊5分，緊接登場的陳渭泠和連翊希也能維持優勢，尤其是兩人在第7及8局穩守突擊，各自打出3：2，守尾門的江旻憓保住勝局，助港隊以40：30力挫中國隊，自2018年後再闖決賽，將與東道主韓國爭冠。

香港女子重劍隊在歷屆亞洲賽為獎牌大戶，自2001年起連續17屆皆有牌落袋，當中最好成績為2018年得銀牌。

港隊在男子佩劍團體賽派出何思朗、羅浩天、陳智軒和陳卓謙，被列為4號種子的他們同樣過關斬將，先在16強以45：23大勝新西蘭隊，再於8強以45：39險勝哈薩克隊，惟4強力戰下以31：45不敵頭號種子韓國隊。港隊於下午1時轉戰銅牌賽，爭取自2017年後再上頒獎台。

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