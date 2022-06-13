轉會｜傳利物浦同意簽達雲紐尼斯　8.3億轉會費破隊史紀錄　 (01:57)

利物浦體育總監祖利安禾特近日身在里斯本，與賓菲加商討達雲紐尼斯的轉會費，紐尼斯已身在馬德里。據報紅軍同意賓菲加開出的6410萬鎊轉會費，附加2500萬鎊浮動花紅條款。英媒報道，達雲紐尼斯早前離開烏拉圭隊大軍，無緣昨晨在友賽主場以5：0大勝巴拿馬隊，最快今天體測，有望日內與紅軍簽約6年，年薪為600萬鎊，周薪約是12萬鎊。

另外，曼聯中場保羅普巴勢回巢祖雲達斯簽約4年，年薪1000萬歐元，合約尚有獎金及簽字費等，「斑馬兵」未來4年或需向他共付8000萬歐元（約6.6億港元）。曾垂青普巴的皇家馬德里已落實收購摩納哥中場曹亞文尼，與皇馬只餘1年合約的翼鋒馬高阿辛斯奧即傳出離隊，並與阿仙奴扯上關係，而「兵工廠」料可將中場古安杜斯售予馬賽，轉會費約是1100萬歐元。此外，巴塞隆拿證實奧士文尼迪比利不會續約，車路士有望簽入這名回復自由身的翼鋒。

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