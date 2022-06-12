F1｜法拉利雙雄阿塞拜疆站壞車退賽　韋斯塔本壓佩雷斯封王　齊為紅牛擴優勢 (20:49)

陸奇尼連續4站在排位賽勝出，但只在美國站踏上頒獎台，今晚在阿塞拜疆站排頭位出賽，起步亦被另一在頭排的紅牛車手佩雷斯趕過。法拉利另一車手辛尼斯未足10圈壞車退賽，陸奇尼亦在10圈後遭遇同一命運退出，韋斯塔本其後幾乎全程領先，終力壓隊友佩雷斯封王，是這名上屆總冠軍連續5站踏上頒獎台，平治的羅素亦相隔一站再摘季。

法拉利今站齊齊失利，令原本在車手榜領先的「韋少」再擴大優勢，陸奇尼更讓出總成績「二哥」之位予佩雷斯。紅牛今站賽前已領先法拉利36分，今站後再於車隊總成績擴大優勢。麥拿侖車手列斯亞度與諾利斯今站原本排第12及11位起步，最終各以第8及第9名衝線，齊齊搶得分數。

「黑帝」咸美頓今站排第7位起步，最終得「梗頸四」，再次三甲不入，而且亦是再次不敵羅素。平治總監禾夫賽前為這名7屆世界冠軍護航，表示咸美頓正在測試戰車不同可能，要比較二人近站成績不公平。

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