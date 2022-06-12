港甲｜深水埗偕南華賽前悼黃駿軒　許嘉樂與陸平中難釋懷　教練籲關注球員情緒健康 (21:33)

雙方今仗賽前圍在球場中圈默哀，深水埗球員將黃駿軒生前在該隊的83號球衣放在中圈，之後放在場邊以示與他同行。賽事方面，深水埗先落後下，憑羅港威補時階段建功，以1：1逼和南華，在港甲聯賽盃B組首3仗2勝1和不敗，續排小組榜首。

深水埗鋒將許嘉樂及南華門將陸平中，自小在東方「小南國」青訓已認識黃駿軒，二人承認受事件影響比賽情緒。許嘉樂稱仍想念對方，遺憾是役未能取勝，「上星期日和他踢完波，不足24小時就收到這樣的消息，難免會傷感和想念對方」。他形容軒仔為人有義氣，比賽當有衝突，往往第一個挺身而出為隊友解圍。陸平中也稱在賽前中圈看到軒仔的球衣已觸動情緒，賽後受訪談到此時亦哽咽，他稱：「我離開理文後，最開心就是在比賽重遇軒仔和顏樂楓，每次都很享受和他們交手」。

陸平中與港足中場顏樂楓近日在網上發起收集球衣拍賣籌款，陸平中透露3日內從球圈人士及球迷收集到約40件球衣，全數款項將給予軒仔遺孀。另一港足代表陳肇鈞亦在網上義賣5件港足亞洲盃外圍賽版本及傑志亞冠版球衣，最終籌得2.2萬港元。

深水埗主教練高俊基稱，賽前有香港運動心理學會職員駐場協助，又稱希望各界關注香港球員生涯規劃及情緒健康。

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