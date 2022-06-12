歐國聯｜英格蘭悶和意大利包尾　3戰僅入1球　修夫基憂過分依賴卡尼史達寧 (20:17)

英格蘭隊去夏在歐洲國家盃決賽主場不敵意大利隊時發生球迷騷亂事件，此役被判閉門作賽，但仍有2000名兒童在家長陪同下入場觀戰。修夫基先收起哈利卡尼，改由譚美阿巴謙掛帥。英軍全場12次攻門只有4次中框，當中有中場美臣蒙特上半場射門中楣、翼鋒史達寧錯失黃金機會，以及於65分鐘後備上陣的卡尼的施射未竟全功，只能與8射3中的意軍打和0：0。

英、意兩軍分別以兩分和5分散陪末席及排榜首，若英軍於香港時間周三凌晨主場迎戰匈牙利隊有閃失，明年恐會降落B組。英軍在歐國聯3戰，只曾於上仗逼和德國隊時由哈利卡尼射入極刑，修夫基說：「我們亟欲開齋，卻以失望告終。球員此仗理應可把握兩或三個入球機會，因為面對頂級球隊的埋門機會實在不多。值得關注的是，己隊此際太依賴卡尼和史達寧入球，其他的進攻球員必須改善叩關能力。」修夫基又關注到，一些在球會級賽事不時建功的英格蘭國腳，卻在國際賽出現入球荒，今仗擔正的翼鋒基亞利殊便只有1次不中目標射門，而美臣蒙特披甲30次只斬獲4球。

然而卡尼仍憧憬年底舉行的卡塔爾世盃，這名熱刺球星賽前說：「我們去年在歐洲國家盃未輸一仗，決戰意大利隊射輸12碼下獲得亞軍，這顯示了眾國腳能承受壓力。英軍這些年排除萬難後才有今天的成績，我們將可在世界盃再攀上高峰。卡塔爾世界盃雖會在另一截然不同的環境下比賽，但為成世界冠軍，球隊須克服一切困難，這就是我們的目標。」

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