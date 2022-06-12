劍擊亞洲賽｜教練Greg稱張家朗再證屬世界最強 總教練讚與蔡俊彥發揮穩定 (19:24)

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張家朗繼2016、17及19年後，第4次在亞洲賽殺入個人賽決賽，他以15：6大勝中國隊手莫梓維，更是二度登上亞洲冠軍寶座。雖然蔡俊彥於4強不敵莫梓維，但這面銅牌也是其首面亞洲賽個人賽獎牌。

花劍隊教練Greg賽後表示，為團隊今日的表現感到自豪，「這對香港男子花劍隊來說，是完美的一天。雖然我希望蔡俊彥能打入決賽，但他在4強已盡力，也贏得一面銅牌，至於張家朗再次證明自己是世界最強劍手」。鄭兆康教練則稱，港隊赴歐集訓近半年，今次亞洲賽展現成果，「比起季初，張家朗和蔡俊彥的穩定性更好，從小組賽打到決賽，二人發揮都相當穩定。港隊在國外集訓和比賽近半年，整支隊伍都有進步」。

男子花劍隊將於周三（15日）角逐團體賽，鄭兆康教練相信日本隊是港隊最大勁敵，而Greg表示港隊不能掉以輕心，因為不論中國隊、日本隊或韓國隊，都是強敵。不過，Greg表明港隊將竭力爭勝，「我們會盡最大努力，把金牌帶回家」。張家朗自2014年代表港隊出戰亞洲賽團體賽，在6屆賽事獲得1銀5銅，若今次能夠奪金，也是其生涯最佳成績。

雖然女子花劍隊在個人賽未有獎牌進帳，但鄭曉為闖入8強並寫下個人最佳成績，Greg對她的表現也讚不絕口，他說：「雖然她沒有獎牌，但進步顯著，我肯定她在將來會取得好成績。」一班港將周二出戰團體賽， Greg指團隊將齊心爭勝，爭取自2019年後再次問鼎獎牌。鄭兆康教練對港隊充滿信心，並說：「港隊每一個劍種在團體賽都有機會爭獎牌，但要看他們的臨場發揮，希望有最好的結果。」

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