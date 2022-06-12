劍擊亞洲賽｜世界一哥張家朗決賽輕取中國隊劍手　相隔6年再膺亞洲冠軍 (16:52)

【16：28更新】香港劍擊隊今日（12日）續於亞洲賽出鞘，星將張家朗與蔡俊彥在男子花劍個人賽，分別大勝中國隊及新加坡隊劍手，打入4強，原定於香港時間3時半起分途衝擊決賽席位，張家朗以15：13反勝吳斌入決賽，爭取自2016年再奪金牌，惟蔡俊彥則以一劍飲恨，在不設銅牌賽下收穫銅牌。

張家朗闖入決賽後，其隊友蔡俊彥緊接登場，他在4強面對另一中國隊劍手莫梓維，這名港將在開賽初段處於下風，連失2分落後至6：9下，他要求換劍並趁機調整狀態，在首局末段搶攻得手下，追至11：12。及至次局，蔡俊彥連失2分下陷入絕境，他雖連救3個決勝分並追平14：14，惟最終以一劍飲恨，無緣決賽。不過，在亞洲賽收穫個人賽銅賽，也是蔡俊彥的個人最佳成績。

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世界「一哥」張家朗在4強面對世界排名第86的吳斌，後者開賽僅17秒疑似手部受傷，但他於醫療暫停後繼續作賽。初段戰況緊湊，二人得分梅花間竹並戰至7：7平手。不過，吳斌隨後不斷搶攻，一口氣連得4分，將分差拉開至11：7。張家朗沉著應戰，看準時機反擊，反超至14：13後，再果斷刺中對手，以15：13勝出，自2019年後再闖決賽。

世界一哥張家朗於16強以15：7大勝菲律賓隊劍手，轉戰8強面對中國隊的許杰，一度領先多達8分，但之後被追近，幸最終以15：8晉級。蔡俊彥在下線出戰16強，以15：8掃走新加坡隊劍手後，在8強遇上另一新加坡隊代表，再以15：2大炒對方晉級，齊齊打入4強，穩奪獎牌。

兩名港將分別跟中國隊隊手爭入決賽，張家朗料於香港時間4時許鬥中國隊的吳斌，蔡俊彥緊接於決賽劍道與另一中國隊劍手莫梓維碰頭。

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